Лучшим врачом скорой помощи в России стал специалист из ЕАО Фото: пресс-служба правительства ЕАО

В Минздраве России подвели итоги Всероссийского конкурса врачей. Победителем в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» стал специалист из Биробиджана Юрий Разживан.

69-летний врач работает на скорой уже 42 года. Сам признается: победа в конкурсе — это приятно, но больше радует хорошее выполнение своих обязанностей и сохранение здоровья пациентов.

Юрия Разживина, как и остальных обладателей звания лучших врачей в различных направлениях ждут награды Минздрава РФ, а также денежная премия.

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2001 года. В этом году в нем приняли участие 609 представителей этой профессии из 58 регионов страны. Лучшие из них были определены в 29 номинациях.

Как отметили в правительстве ЕАО, модернизация областной службы скорой помощи — одно из приоритетных направлений деятельности властей. Так, например, в прошлом году по поручению губернатора Ростислава Гольдштейна были закуплены 27 новых оборудованных машин.

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