Четырехлетний малыш пострадал при пожаре в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в одном из жилых домов. На улице Культурная загорелась квартира, в которой в этот момент находился четырехлетний ребенок вместе со своим отцом.

Их обоих удалось спасти. Мужчина не пострадал, а вот малыш надышался угарным газом. С отравлением его доставили в городскую больницу. Сейчас жизни маленького пациента ничто не угрожает.

Пока пожарные разбираются в причинах возгорания, в ситуацию вмешалась прокуратура.

— Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.