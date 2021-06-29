Четырехлетний малыш пострадал при пожаре в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в одном из жилых домов. На улице Культурная загорелась квартира, в которой в этот момент находился четырехлетний ребенок вместе со своим отцом.
Их обоих удалось спасти. Мужчина не пострадал, а вот малыш надышался угарным газом. С отравлением его доставили в городскую больницу. Сейчас жизни маленького пациента ничто не угрожает.
Пока пожарные разбираются в причинах возгорания, в ситуацию вмешалась прокуратура.
— Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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