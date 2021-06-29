Иномарка на полном ходу влетела в столб в Хабаровском крае

Всем, кто находился в салоне, чудом удалось выжить Фото: ГИБДД Хабаровского района
В районе села Некрасовка в Хабаровском крае «Daewoo Nexia» на полном ходу влетела в столб. Машина двигалась с явным превышением скорости. Водитель потерял управление над авто, и от удара оно буквально «обняло» электроопору.
Всем, кто находился в салоне, чудом удалось выжить. Однако люди получили серьезные травмы. Доставать из покореженного автомобиля их пришлось спасателям.
У водителя открытая черепно-мозговая травма, сломаны руки и ноги. У его пассажира также множественные переломы.
— Уважаемые водители! Госавтоинспекция напоминает вам, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью не превышающей установленного ограничения. Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением автомобиля, — напомнили в пресс-службе ГИБДД Хабаровского района.
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