Братья Ушенины из хабаровского «Амура» перекочевали в «Адмирал» Фото: ХК «Адмирал»

Братья-близнецы Вячеслав и Владислав Ушенины, которые выступали нападающими в хабаровском «Амуре», заключили контракт с ХК «Адмирал» из Владивостока.

Опытные игроки, начавшие с магнитогорской школы хоккея, почти всю свою карьеру провели вместе.

Сначала Вячеслав и Владислав выступали за клуб ВХЛ «Октан», откуда вскоре перешли в континентальную хоккейную лигу в состав «Адмирала». Там они провели один сезон 2014-2015 года и заключили на пять лет контракт с «Амуром». В середине сезона 2020-2021 братья перешли в «Сибирь», где сыграли по двадцать матчей.

Оба игрока являются бронзовыми призерами чемпионата Высшей хоккейной лиги в составе «Молота-Прикамье» (2013-2014).

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