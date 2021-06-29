Три партии готовят своего кандидата в депутаты гордумы Хабаровска

Председатель хабаровской гордумы думы Владимир Матвеев. Фото: Максим МОЛОТОВ

Место в муниципальном парламенте освободилось после того, как депутат Игорь Соколов досрочно сложил свои полномочия. Поэтому было вынесено предложение провести дополнительные выборы в единый день голосования.

Решение было принято без дополнительного обсуждения. Вопросов у нынешних народных избранников не возникло. Голосование за кандидатов по одномандатному округу № 3 в городскую думу пройдет 19 сентября, в единый день голосования.

Кого выдвинут? На сегодняшний день ни одни конкретный человек не выразил желания стать народным избранником.

Однако, известно, что к этому готовятся. По словам главы избирательной комиссии города Хабаровска Дмитрия Бочарова, три партии собирают конференции, на которых будут обсуждать кандидатуры для выдвижения в кандидаты в депутаты хабаровской городской думы. Это КПРФ, Яблоко и Единая Россия.

- Городской думе совершенно неважно в смысле партийности и профессии, кто будет депутатом от избирательного округа №3. Для нас главное – чтобы этот человек был избран народом, чтобы он выражал мнение избирателей. А будет это юрист или экономист, хозяйственник или безработный – не столь существенно. В гордуме большинство депутатов состоит в партии ЛДПР. Но мы будем работать с любым избранником, какой бы партийной принадлежности он не был. Важно понимать, что депутат городской думы – это не носитель каких-то привилегий, не получатель неких преференций. Это максимально приближенный к людям их представитель, выразитель их воли. И его работа – не значком своим красоваться. Это каждодневный напряженный труд, общественная обязанность и ответственность перед жителями. И в основном на безвозмездной основе, - прокомментировал ситуацию председатель хабаровской городской думы Владимир Матвеев.