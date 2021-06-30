Пик паводка в Хабаровске ожидается 5-7 июля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Большая вода вскоре придет в Хабаровск. Краевые власти мониторят ситуацию. По их информации, сегодня уровень в реке на территории амурской области превысил опасные отметки и совсем скоро гребень сместится в сторону столицы нашего региона. Пик разгула водной стихии ожидается в краевом центре 7-8 июля.

— Ожидается подъем воды до отметок 500–550 сантиметров. При этом неблагоприятные явления у города начинаются от 450, а опасные — при 600 сантиметрах. Сегодня утром уровень Амура у краевой столицы был 330 сантиметров, прибавив за сутки семь. В ближайшие двое суток ожидается подъем воды на 15–20 сантиметров, — отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

В Комсомольске-на-Амуре фиксируется спад уровня воды в реке, но это ненадолго. Там ситуация кардинально изменится 14-16 июля. Гидрологи прогнозируют превышение неблагоприятных отметок.

С учетом данного гидрологами прогноза в зоны возможного затопления могут попасть территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. В ближайшее время в муниципалитетах, входящих в зону подтопления, будут проходить дополнительные работы по отсыпке.

Мониторинг уровня воды ведется с 62 гидроскопов. В полной готовности к борьбе с паводком 5000 спасателей и 1,5 единиц техники, а также оборудование: мотопомпы, дизель-генераторы, тепловые пушки, насосное оборудования высокой мощности.

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