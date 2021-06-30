Будущие пенсионеры Хабаровского края могут бесплатно получить новую специальность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Безработные, мамы в декрете и те, кто все еще ищет себя — не единственные, кто может бесплатно получит новую профессию в Хабаровском крае. Двери учебных заведений открыты и для людей категории 50+.

Только в этом году в рамках нацпроекта «Демография» в регионе профобучение пройдут не менее 2200 человек и среди тех, кто подал заявки, немало людей старшего возраста.

Чаще всего люди желают освоить парикмахерское искусство, фрезерные работы, веб-дизайн, бухгалтерский учет, управление персоналом и даже эксплуатацию беспилотных авиационных систем, сообщили в комитете по труду и занятости населения края.

КОНКРЕТНО

Чтобы подать заявление и приступить к обучению, нужно завести личный кабинет на портале «Работа в России», заполнить анкету и выбрать компетенцию.

Также за услугой можно обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

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