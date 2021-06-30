Студент прикинулся инвалидом, чтобы украсть коляску с вокзала в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Хабаровская полиция направила в суд дело двух студентов. Один из парней прикинулся инвалидом, а второй вывез друга на кресле-коляске из здания вокзала.
Инвалидные коляски на железнодорожном вокзале Хабаровска всегда находятся в открытом доступе. Ими может воспользоваться любой маломобильный человек.
Сколько бы парней разыскивала полиция, сложно предугадать. На помощь пришли городские паблики, увидев себя в которых преступники решили сами сдаться.
— В ходе предварительного следствия молодые люди полностью признали свою вину, погасили ущерб в полном объеме и приобрели, новое инвалидное кресло с идентичными характеристиками как были у похищенного, — сообщили в хабаровской полиции.
Отправлять в колонию угонщиков коляски никто не будет. Судом им может быть назначен штраф.
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