Студент прикинулся инвалидом, чтобы украсть коляску с вокзала в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровская полиция направила в суд дело двух студентов. Один из парней прикинулся инвалидом, а второй вывез друга на кресле-коляске из здания вокзала.

Инвалидные коляски на железнодорожном вокзале Хабаровска всегда находятся в открытом доступе. Ими может воспользоваться любой маломобильный человек.

Сколько бы парней разыскивала полиция, сложно предугадать. На помощь пришли городские паблики, увидев себя в которых преступники решили сами сдаться.

— В ходе предварительного следствия молодые люди полностью признали свою вину, погасили ущерб в полном объеме и приобрели, новое инвалидное кресло с идентичными характеристиками как были у похищенного, — сообщили в хабаровской полиции.

Отправлять в колонию угонщиков коляски никто не будет. Судом им может быть назначен штраф.

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