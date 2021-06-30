Посетителям без масок будут отказывать в обслуживании в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошла встреча руководителей городского управления торговли, питания и бытового обслуживания, Роспотребнадзора, и руководителей предприятий, в том числе торговых и общественного питания, на которой стороны обсудили ужесточение мер безопасности в условиях пандемии. В частности, на заседании было проговорено, что посетителям без масок на законных основаниях могут отказывать в обслуживании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По требованию надзорного органа, руководство должно информировать своих клиентов и необходимости носить маски и соблюдать дистанцирование. Это можно делать с помощью объявлений и непосредственно указаний персонала.
Обязуют носить маски и обрабатывать руки антисептиком персонал предприятий. При отказе посетителя надеть маску, в обслуживании а-ему вполне законно могут отказать. Обосновывать решение сотрудники могут решением Верховного суда.
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