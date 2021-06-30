Исследователь Максим Харченко отправится на сапборде из Хабаровска в Комсомольск
Фото: Правительство Хабаровского края
В очередную одиночную экспедицию отправится дальневосточный путешественник и исследователь максим Харченко. В этот раз он отправится на сапборде из Хабаровск до Комсомольска. Максим Харченко объявил, что тур состоится при любой погоде, а старт назначен на 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Вода в Амуре сейчас поднимается ежедневно, однако путешественник это преградой не считает, наоборот. он отмечает, что трудности и сложные условия сделают экспедицию более интересной.
Путешественник ходит в экспедицию «По следам адмирала Невельского» не впервые. Стартовым опытом стал проход по шлюпочному маршруту исследователя, в проливе к Сахалину. Во время нового сплава путешественник пообщается с населением, в том числе с молодежью, расскажет о своих странствиях и приключениях.
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