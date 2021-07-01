В двух районах Хабаровского края введен режим ЧС Фото: Правительство Хабаровского края

В двух районах Хабаровского края погибли посевы на сельхозпредприятиях из-за переувлажнения почв. В связи с этим в Хабаровском районе и в Лазо введен режим ЧС. Региональное министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности уже начало подготовку реестра пострадавших территорий.

Всего от переувлажнения почв, по предварительным оценкам, погибли посевы в 11 хозяйствах на площади более 1385 гектаров.

– Ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей края предварительно оценивается в 21 миллион рублей. В настоящее время формируются комиссии по обследованию пострадавших объектов растениеводства, – сообщили в минсельхозе края.

В течение месяца информация об этом поступит в федеральное сельскохозяйственное ведомство для вынесения решения о выделении финансовой помощи за счет средств федерального бюджета.

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