Заем под 1% получил лесопромышленный комплекс в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Компания по изготовлению пиломатериалов из Николаевска-на-Амуре сможет модернизировать собственное производство за счет льготного займа. 32 миллиона рублей на три года компания получит под 1% годовых.

- Из-за высокого уровня влажности некоторых видов продукции компания не может экспортировать свой товар. Как раз благодаря льготному займу будут приобретены новые сушильные камеры. Так влажность пиломатериалов снизится до 12-15%, - рассказали в министерстве промышленности региона.

Закончить модернизацию компания планирует уже в 2021 году.

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