Девочка сломала плечо в детском саду Хабаровского края Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В районе имени Лазо 41-летней заведующей детским садом предъявлено обвинение по статье «Халатность». В поселке Хор руководительница детского сада №17 не проследила за созданием безопасных условий для детей.

Так, во время дневной прогулки одна из воспитанниц залезла в обычную песочницу. Девочка решила встать на деревянный бортик песочницы, который оказался в настолько плохом состоянии, что не выдержал даже ребенка. Ребенок упал и сломал правую плечевую кость.

- Уголовное дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По статье педагога могут арестовать на три месяца или заставят выплатить штраф.

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