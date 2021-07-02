Девочка сломала плечо в детском саду Хабаровского края
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В районе имени Лазо 41-летней заведующей детским садом предъявлено обвинение по статье «Халатность». В поселке Хор руководительница детского сада №17 не проследила за созданием безопасных условий для детей.
Так, во время дневной прогулки одна из воспитанниц залезла в обычную песочницу. Девочка решила встать на деревянный бортик песочницы, который оказался в настолько плохом состоянии, что не выдержал даже ребенка. Ребенок упал и сломал правую плечевую кость.
- Уголовное дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
По статье педагога могут арестовать на три месяца или заставят выплатить штраф.
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