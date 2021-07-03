Погода 3 июля: в Хабаровске без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода 3 июля порадует хабаровчан. В столице региона будет солнечная и теплая погода. По прогнозам синоптиков, дождей не предвидится.

Днем ожидается около +26 градусов. Ночью от +13 до +15. Ветер восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге края без существенных осадков. Днем местами могут пройти кратковременные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов. Ночью похолодает до +13. Ветер ожидается юго-восточный 6-11 метров в секунду.

В центральных районах также местами ожидаются небольшие осадки. Разбег температур днем будет от +20 до +28 градусов. Ночью от +7 до +17. Ветер восточных направлений 2-11 метров в секунду.

На севере края местами небольшие дожди. Днем от +12 до +30. Ночью от +5 до +15. Порывы ветра от 5 до 11 метров в секунду.

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