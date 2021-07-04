В восьми селах Хабаровского края появился высокоскоростной интернет Фото: Правительство Хабаровского края

Развитием сотовой связи и мобильного доступа к интернету занимаются власти Хабаровского края. Так, в рамках проекта «Хабаровский край на связи», связь появилась в восьми населенных пунктах региона. Новую базовую станцию построили в поселке Чирки Хабаровского района. Теперь жителям поселка доступен мобильный интернет на высокой скорости в стандарте 4G.

- Жители сел должны иметь такие же возможности доступа к современным цифровым услугам, как и горожане. Несмотря на то, что работать в малочисленных населенных пунктах компаниям экономически невыгодно, операторы связи делают это, проявляя свою социальную ответственность, - отметил Александр Никитин, первый заместитель председателя правительства края.

Кроме того, мобильный интернет в стандартах 3G и 4G появился в селах Восход, Чля, Аннинские Минеральные Воды, Мариинское, поселке Тыр, селе Амгунь и поселке Солони. Всего в этом году в регионе мобильный интернет появится в 36 населенных пунктах.

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