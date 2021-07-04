Трое детей получили травмы в ДТП в Хабаровске. Фото: УГИБДД Хабаровского края.

ДТП произошло 4 июля на проспекте 60-летия Октября. Проезжая в районе дома №73/2 по улице Суворова водитель автомобиля Kia Rio решил проигнорировать красный сигнал светофора. В это же время по улице ехал автомобиль Toyota Hilux Surf. В итоге Kia Rio влетела в «Тойоту».

В результате пострадали сразу четыре человек. У 34-летней женщины обнаружен ушиб лица. Девятилетний и шестилетний несовершеннолетние ушибли подбородки. А самый юный участник аварии, трехлетний ребенок, ушиб голову. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Виновнику аварии грозит штраф в одну тысячу рублей.

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