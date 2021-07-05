Пожертвовала собой: женщина погибла, спасая тонущего подростка в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жительница Хабаровского края отдала собственную жизнь, чтобы спасти ребенка. Она увидела как на карьере в районе Комбината «Снежный» начал тонуть подросток и не раздумывая бросилась за ним в воду. Мальчик выжил, а женщина уже не смогла выплыть.

Вскоре к месту ЧП прибыли спасатели, чтобы обследовать карьер.

— В ходе проведение поисковой операции её тело было обнаружено водолазами при обследовании дна карьера. Оно извлечено и передано сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе МЧС Хабаровского края.

Специалисты сейчас выясняют все подробности произошедшей трагедии.

Тем временем спасатели напоминают, что в Хабаровском крае нет оборудованных пляжей для купания. А значит, отдых у воды небезопасен.

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