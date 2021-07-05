Жители Хабаровского края посетили врачей на «Теплоходе здоровья»

Жители Хабаровского края проверили здоровье на «Теплоходе здоровья» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершил свою работу «Теплоход здоровья». Специалисты мобильной бригады успели побывать в четырех районах края: Амурском, Ульчском, имени Полины Осипенко и Комсомольском. За это время на диагностике у врачей побывали 5,5 тысяч пациентов.

Онкология, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания — все эти недуги необходимо выявлять на ранних стадиях, на что и была ориентирована мобильная брагада медиков. Пациенты смогли пройти на теплоходе флюорографию, сделать УЗИ, ЭКГ, узнать уровень сахара в крови, гемоглобина и другое.

Как отметили в правительстве Хабаровского края, у многих специалистов на судне есть несколько сертификатов по разным профилям. Например, врач-хирург также имеет сертификат онколога-проктолога.

— Прием населения в рамках этого проекта, безусловно, более энергозатратный, но от этого еще и более интересный формат работы. В каждом селе нас очень радушно приветствовали, а в селе Вознесенском Амурского района врачей встретили песнями. Состояние здоровья у жителей разное. Так, из 3802 осмотренных мы выдали направление на госпитализацию 24 пациентам, экстренную хирургическую помощь оказали 7 взрослым после аварии, — отметила главный врач территориального клинико-диагностического центра Ольга Панкова.

Ко всем, кто в силу состояния здоровья не мог посетить теплоход, врачи пришли на дом.

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