Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 июля 2021 8:42

Жители Хабаровского края посетили врачей на «Теплоходе здоровья»

Мобильная поликлиника посетила четыре района региона
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Хабаровского края проверили здоровье на «Теплоходе здоровья»

Жители Хабаровского края проверили здоровье на «Теплоходе здоровья»

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершил свою работу «Теплоход здоровья». Специалисты мобильной бригады успели побывать в четырех районах края: Амурском, Ульчском, имени Полины Осипенко и Комсомольском. За это время на диагностике у врачей побывали 5,5 тысяч пациентов.

Онкология, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания — все эти недуги необходимо выявлять на ранних стадиях, на что и была ориентирована мобильная брагада медиков. Пациенты смогли пройти на теплоходе флюорографию, сделать УЗИ, ЭКГ, узнать уровень сахара в крови, гемоглобина и другое.

Как отметили в правительстве Хабаровского края, у многих специалистов на судне есть несколько сертификатов по разным профилям. Например, врач-хирург также имеет сертификат онколога-проктолога.

— Прием населения в рамках этого проекта, безусловно, более энергозатратный, но от этого еще и более интересный формат работы. В каждом селе нас очень радушно приветствовали, а в селе Вознесенском Амурского района врачей встретили песнями. Состояние здоровья у жителей разное. Так, из 3802 осмотренных мы выдали направление на госпитализацию 24 пациентам, экстренную хирургическую помощь оказали 7 взрослым после аварии, — отметила главный врач территориального клинико-диагностического центра Ольга Панкова.

Ко всем, кто в силу состояния здоровья не мог посетить теплоход, врачи пришли на дом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.