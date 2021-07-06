Зону отдыха откроют к 130-летию поселка Корфовский Фото: Правительство Хабаровского края

Новую зону отдыха в Хабаровском районе планируют сдать к сентябрю 2021 года. В 2019 году проект современной зоны отдыха «Малая Родина» в поселке Корфовский Хабаровского района выиграл в рейтинговом голосовании. Строительство площадки для местных жителей длится уже два года. Расположена она на берегу озера.

Большую часть работ провели еще в 2020 году. Сейчас на месте выравнивают береговую линию и обустраивают набережную. Сдать «Малую Родину» планируют уже к сентябрю 2021 года.

- Увидев объем предстоящих работ, мы засомневались, получится ли воплотить все в жизнь. Но сравнивая как было до и как стало сейчас, видим, что проделана уже большая и хорошая работа, - сказала Элеонора Аврамец, глава городского поселения.

Кроме строительства зоны отдыха подрядчик также установил в озере систему дренажа. Так, вода больше не застаивается, а ее качество и цвет значительно улучшились. Всего на проект ушло 19 миллионов из федерального бюджета и еще 2,5 миллиона из краевого.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.