На улице Немировича-Данченко в Хабаровске появились асфальт и тротуар за 11,2 миллиона рублей Фото: Администрация Хабаровска

От улицы Майской до Кирова уложили 505 метров нового дорожного полотна. Там же обустроили 350 метров тротуаров. На новое покрытие ушло 11,2 миллиона рублей.

- К нам поступило множество обращений от жителей микрорайона с просьбой отремонтировать дорогу. В конце мая 2021 года мы приступили к работам. Сейчас полотно является продолжением отремонтированной в 2018 году улицы Майской, - рассказал Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела городского профильного управления.

Кроме того, сейчас работы идут на улицах Заозерной, Зои Космодемьянской, Победы, Шелеста, Воронежская, Большая. Пока ремонт дорог идет по плану.

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