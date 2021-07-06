Девятый мобильный пункт вакцинации от коронавируса готовят к открытию в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Хабаровске может появиться еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он станет девятым в Хабаровском крае. Семь пунктов уже открыто в Хабаровске и еще один – в Комсомольске-на-Амуре.

По информации минздрава Хабаровского края, пока в фитнес-клубе на улице Тургенева, 46 готовится помещение, подбираются волонтеры и решаются организационные моменты. Однако руководство клуба уже опубликовало предварительный режим работы мобильного пункта. Принимать желающих сделать прививку будут по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 10 до 17 часов. Расположится пункт в кабинете 313 на третьем этаже. Пункт будет работать без предварительной записи. При себе иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС. Вакцину «ГамКовидВак» предоставит городская поликлиника №16.

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