Глубокую переработку древесины будут развивать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

На одной из площадок инвестиционного форума «Энергия Дальнего Востока» обсудили вопросы развития глубокой переработки древесины в Хабаровском крае.

– В период с 2016 по 2019 годы производство пиломатериалов на Дальнем Востоке выросло на 50%. За это время в переработку было вовлечено три миллиона кубометров пиловочника. Также сократился вывоз круглого леса на 23%. Это значит, что курс на переработку, который мы взяли, правильный, и его необходимо продолжать, – сказала Вера Хмырова, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли РФ.

Так, в связи с введением запрета на экспорт необработанной древесины, который вступит в силу уже в 2022 году, в Хабаровском крае проходит работа по улучшению производств. Для этого создано несколько краевых и федеральных программ льготных займов. Среди них: программа «Проекты развития» с суммой займа от 50 до 500 миллионов рублей, «Лизинговые проекты» – от 5 до 500 миллионов рублей, «Проекты лесной промышленности», по которой можно получить от 20 до 100 миллионов рублей, и новая краевая программа «Развитие промышленного производства» с займами от 5 до 20 миллионов рублей.

В этом году от компаний поступило уже десять заявок на получение займов.

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