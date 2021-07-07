Погода 7 июля: в День Ивана Купалы в Хабаровске возможен дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

7 июля погода, в День Ивана Купалы, на территории Хабаровского края ожидаются дожди.

В столице региона днем от +26 до +28 градусов. Ночью от +17 до +19. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду.

В южных районах края местами кратковременные дожди, температура днем составит от +25 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

Юго-восточный ветер в центральный районах сменится северо-восточным, который принесет с собой осадки. Местами ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется от +18 до +31 градуса. Ночью ожидается от 10 до 20 тепла.

В северных районах края местами кратковременные дожди. В Николаевском, Ульчском и районе имени П.Осипенко без существенных осадков. Днем будет от +12 до +31 градуса. Вечером от +8 до +20 градусов. Скорость ветра восточных направлений составит 4-13 метров в секунду.

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