Количество тяжелых пациентов с ковидом в Хабаровском крае увеличивается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае усугубляется эпидемиологическая обстановка. С каждым днем число новых заболевших коронавирусом растет. Так, по состоянию на 7 июля, еще у 299 человек подтвердилось наличие инфекции.

По-прежнему больше всего случаев зарегистрировано в столице региона —262. В районе Лазо — 15, в Хабаровском — 10, в Комсомольске — 9. Двое человек заразились в Солнечном и по одному в Ульчском и Вяземском районах.

169 человек успешно побороли болезнь. Еще 33 находятся в тяжелом состоянии. ИЗ них 21 на аппаратах ИВЛ. За сутки пятеро скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 303 случая COVID-19, выздоровели 53 271 человек, в стационаре на лечении находятся 1327 пациентов, переносят болезнь дома 2198, скончались 507.

Для ковид-больных в Хабаровском крае развернуто 1480 коек. Из них остаются свободными только 153.

По данным регионального минздрава, привиты от коронавируса уже 175 074 жителя края. Из них 127 687 человек получили оба компонента препарата.

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