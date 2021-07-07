В хабаровском ТЦ «Счастье» охранник избил посетителя

В хабаровском ТЦ «Счастье» избил посетителя Фото: Instagram @dtp_khv, ТЦ "Счастье"

Дикая история произошла в хабаровском ТЦ «Счастье». В Сеть попало видео, в котором сообщается, что охранник центра жестоко избил одного из посетителей. Мужчина без чувств остался лежать на крыльце в окружении лужи крови и любопытных зевак.

По словам самого охранника, он просто исполнял свои служебные обязанности. Якобы пострадавший что-то украл, а тот бросился вдогонку. На требование вернуть украденное мужчина ответил отказом и тогда ему и были нанесены несколько сильных ударов.

Примечательно, что все произошло в довольно оживленный отрезок времени, когда в ТЦ было немало людей. Но все, кто находились рядом, не поспешили на помощь пострадавшему и просто продолжали наблюдать за избиением.

В этой истории теперь будет разбираться полиция.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.