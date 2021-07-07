Хабаровский край готов оказать поддержку Камчатке в связи с крушением Ан-26 Фото: МЧС Камчатского края
Соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 звучат по всей стране. Слова поддержки высказал и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также пообещал оказать поддержку властям Камчатки, если в таковой возникнет необходимость.
— Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Мы скорбим вместе со всеми дальневосточниками. Власти Камчатского края могут рассчитывать на нашу поддержку в случае необходимости, — написал Дегтярев в своем телеграмм-канале.
На месте крушения воздушного судна в Охотском море сейчас работают спасатели. Они уже нашли тела шести погибших. Всего на борту находились 28 человек.
Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от взлётно-посадочной полосы поселка Палана, представители администрации которого находились на борту.
Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что шансов найти пассажиров живыми практически нет. В своем инстаграме он также сообщил, что семьям погибших выплатят по 2 миллиона рублей по линии страховых выплат, 1 миллион из бюджета авиакомпании и по 500 тысяч из краевого бюджета. Для оказания психологической помощи людям в Палану прибудут специалисты из Москвы.
В Камчатском крае объявлен трехдневный траур.
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