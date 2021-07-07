Повара детсада будут судить за сбыт наркотиков в Хабаровске Фото: МВД Сахалинской области
Жительница Хабаровска, которая работала поваром в детском саду, решила подзаработать и устроилась «закладчицей». Теперь ей предстоит понести ответственность за сбыт «синтетики» в особо крупном размере.
Как полагает следствие, женщина познакомилась в Сети с неким парнем, который обеспечил ее регулярными поставками наркотиков. В ее же задачи входила расфасовка и развоз по тайникам. Еще один посредник, которого силовики так и не нашли, подыскивал покупателей и был для них, своего рода, навигатором по точкам сбыта.
— 15 апреля 2021 года обвиняемая в районе села Гаровка Хабаровского района забрала из тайника очередную партию наркотиков для дальнейших более мелких сбытов неопределенному кругу лиц. Однако была задержана сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу. Задержанной грозит до 15 лет колонии.
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