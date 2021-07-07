Успеть до весны: в Хабаровске готовят к открытию новый корпус туберкулезной больницы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске ударными темпами ведется строительство нового корпуса туберкулезной больницы. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время посещения объекта объявил о том, что все работы должны быть завершены не позднее марта следующего года.

— Минстрою края даю поручение выходить на торги по закупке оборудования уже сейчас, в июле. У нас есть деньги, и надо будет его в ноябре-декабре здесь установить. А для этого здание должно быть готово, благоустройство должно быть закончено, после этого надо выходить на лицензирование, — сказал Дегтярев.

Стоимость объекта составляет 1,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день, полностью возведен фундамент, возведены стены и перегородки, смонтирована канализация. строители занимаются отделкой корпуса, а также ведется благоустройство территории.

Новый корпус позволит открыть отделение для лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, хирургическое и реанимационное отделение.

— Главное — здесь будут соблюдаться санитарные нормы при лечении больных. Когда площади будут нормальные, повысится эффективность лечения, — отметил главный больницы Павел Харитонов.

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