Хабаровчанина судили за убийство возлюбленной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес приговор 33-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве женщины. Свой поступок на суде он объяснил ревностью.

Как стало известно, в марте текущего года пара пришла в гости к своему знакомому. Они выпили и в пьяном угаре между ними случилась ссора.

— Обвиняемый нанес своей жертве удар неустановленным колюще-режущим предметом в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения смерть 37-летней потерпевшей наступила на месте происшествия. После чего злоумышленник скрылся, по пути следования домой выкинул орудие преступления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Когда мужчину задержали, он во всем признался. А позже выяснилось, что это уже не первое подобное преступление на его счету.

На суде он вел себя спокойно, соглашаясь со всем, что говорила сторона обвинения, и раскаялся.

Решением суда он отправится в колонию особого режима на 12 лет с ограничением свободы на полтора года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.