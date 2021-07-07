Хабаровчанина судили за убийство возлюбленной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске суд вынес приговор 33-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве женщины. Свой поступок на суде он объяснил ревностью.
Как стало известно, в марте текущего года пара пришла в гости к своему знакомому. Они выпили и в пьяном угаре между ними случилась ссора.
— Обвиняемый нанес своей жертве удар неустановленным колюще-режущим предметом в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения смерть 37-летней потерпевшей наступила на месте происшествия. После чего злоумышленник скрылся, по пути следования домой выкинул орудие преступления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Когда мужчину задержали, он во всем признался. А позже выяснилось, что это уже не первое подобное преступление на его счету.
На суде он вел себя спокойно, соглашаясь со всем, что говорила сторона обвинения, и раскаялся.
Решением суда он отправится в колонию особого режима на 12 лет с ограничением свободы на полтора года.
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