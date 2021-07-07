Технопарку «Амур» выделят землю в Хабаровском крае без торгов Фото: Правительство Хабаровского края

На форуме «Энергия Дальнего Востока» было подписано соглашение о выделении земли для строительства технопарка «Амур» без торгов. Объект оценили как масштабный инвестиционный проект в сфере высоких технологий, отвечающий требованиям краевого закона.

— Для края технопарк «Амур» — проект во всех смыслах пионерский. Во-первых, потому что это первый в крае технопарк в сфере высоких технологий, а во-вторых, потому что его учредители стали первыми в крае инвесторами в инновационной сфере, которые получили право на землю в аренду без торгов. Поправки в краевой закон, позволяющие нам это сделать, были внесены в декабре прошлого года, — отметил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Главными направлениями технопарка будут разработка аудиовизуального и анимационного контента «creative-парк» и программного обеспечения «it-парк».

Для строительства объекта будет отведен участок земли в 3,5 гектара, стоимость проекта составит 470 миллионов рублей, а все работы должны быть закончены в 2024 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.