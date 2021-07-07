Пьяный водитель Lexus устроил ДТП возле «Хабаровск-Сити» Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске пьяный водитель Lexus LX 570 стал виновником ДТП. Возле бизнес-центра «Хабаровск-Сити» его машина столкнулась с внедорожником. В итоге второму участнику ДТП потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла днем 6 июля в районе дома №22 на улице Фрунзе. Вскоре после столкновения водитель Toyota RAV4 почувствовал себя плохо и обратился к врачам. У него было диагностировано растяжение шейного отдела позвоночника.

Виновник аварии прошел медосвидетельствование. Он оказался пьян и теперь ему грозит лишение прав.

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