Путин назначил Дениса Андреева из Хабаровска замом полпреда президента в ДФО Фото: комитет управления Железнодорожным районом администрации города Хабаровска

Президент страны Владимир Путин назначил на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Дениса Андреева. Об этом сообщается на сайте полпредства.

— Распоряжением президента Российской Федерации функции инвестиционного уполномоченного в Дальневосточном федеральном округе возложены на заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Дениса Андреева, — говорится в сообщении.

Работа Андреева будет нацелена на выработку системных мер по улучшению инвестиционного климата в субъектах Дальнего Востока, а также на снижение административных барьеров для бизнеса.

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