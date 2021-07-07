Путин назначил Дениса Андреева из Хабаровска замом полпреда президента в ДФО Фото: комитет управления Железнодорожным районом администрации города Хабаровска
Президент страны Владимир Путин назначил на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Дениса Андреева. Об этом сообщается на сайте полпредства.
— Распоряжением президента Российской Федерации функции инвестиционного уполномоченного в Дальневосточном федеральном округе возложены на заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Дениса Андреева, — говорится в сообщении.
Работа Андреева будет нацелена на выработку системных мер по улучшению инвестиционного климата в субъектах Дальнего Востока, а также на снижение административных барьеров для бизнеса.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;