В Амурске открылся первый мобильный пункт вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще один мобильный пункт вакцинации открылся в Амурске. До конца июля всех желающих сделать прививку от коронавируса будут принимать в торгово-развлекательном центре «Линкор» на проспекте Мира 36а.

- Спасибо, что отдали помещение под пункт вакцинации. Очереди в поликлинике станут меньше, удобно для людей, - поблагодарила в соцсетях руководителей ТРЦ Вера Силаева, жительница Амурска.

Помещение для вакцинации расположилось на третьем этаже центра. Принимать людей будут с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, а также в субботу с 10:00 до 13:00. В воскресенье мобильный пункт не будет работать.

Пункт работает без предварительной записи. При себе необходимо иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС.

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