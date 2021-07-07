В Амурске открылся первый мобильный пункт вакцинации
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Еще один мобильный пункт вакцинации открылся в Амурске. До конца июля всех желающих сделать прививку от коронавируса будут принимать в торгово-развлекательном центре «Линкор» на проспекте Мира 36а.
- Спасибо, что отдали помещение под пункт вакцинации. Очереди в поликлинике станут меньше, удобно для людей, - поблагодарила в соцсетях руководителей ТРЦ Вера Силаева, жительница Амурска.
Помещение для вакцинации расположилось на третьем этаже центра. Принимать людей будут с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, а также в субботу с 10:00 до 13:00. В воскресенье мобильный пункт не будет работать.
Пункт работает без предварительной записи. При себе необходимо иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС.
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