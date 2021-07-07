Погода 8 июля: Хабаровчанам необходимо захватить с собой зонтики Фото: Борис КОКУРИН

8 июля в Хабаровском крае выдастся дождливым. Поэтому жителям региона рекомендуется захватить с собой зонтики, выходя из дома.

В краевой столице днем и ночью ожидаются осадки. Днем от +24 до +26 градусов. Ночью около +18. Теплый южный ветер будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду.

Юго-восточный ветер с порывами до 11 метров секунду синоптики обещают и в южных районах. Местами кратковременные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Ночью будет от +14 до +19.

В центральных районах региона местами небольшие кратковременные дожди. Днем температура будет от +23 до +30 градусов. Ночью от +10 до +19. Порывы юго-восточного ветра будут от 4 до 11 метров в секунду.

На севере Хабаровского края без существенных осадков. Кратковременные дожди ожидаются в Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Днем разбег температур будет наблюдаться в пределах от +10 до +30 градусов. Ночью заметно похолодает: от +8 до +19. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 13 метров в секунду.

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