В Хабаровском крае растет число летальных исходов от ковида
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Хабаровском крае продолжает расти число тяжелобольных пациентов с коронавирусом и количество летальных исходов. По данным регионального минздрава, только за минувшие сутки под наблюдением врачей в критическом состоянии оказались 38 пациентов. Из них 25 подключены к ИВЛ. Шестеро погибли.
Всего заболевание подтвердилось еще у 295 человек, 154 выздоровело.
Лидером по числу заражений остается Хабаровск (187), на втором месте Хабаровский район (38), в Вяземском 24 случая. Еще 17 эпизодов в Нанайском районе, 15 в Комсомольске. Восемь заболевших в районе имени Лазо, четыре в Амурском, по одному в Ванинском и Солнечном.
В Хабаровском крае развернуто 1630 коек, из них свободно 257.
На сегодняшний день среди жителей региона привились от заболевания 179444 человека. Из них завершили вакцинацию 128871 человек.
Всего с начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заболели 57598 человек, 53425 человек выздоровело, 1373 находится в больницах, 2287 переносят инфекцию дома, 513 человек умерло.
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