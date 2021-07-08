На заводе «Амурсталь» в Комсомольске произошел пожар из-за разлива металла Фото: официальный аккаунт завода «Амурсталь» ВКонтакте

На заводе «Амурсталь» в Комсомольске произошел пожар. Около восьми часов вечера 7 июля сообщение о возгорании поступило в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, причиной ЧП стал разлив жидкого металла из промковша. Тушить огонь прибыли десять пожарных расчетов.

- Рабочие быстро покинули помещение сталеплавильного цеха. Пострадавших нет. В целях безопасности помещение было обесточено. Благодаря успешно и оперативно организованной пенной подушке возгорание в течение 30 минут локализовано на площади 60 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Там также отметили, что произошедшее в целом не повлияло на деятельность предприятия.

«Амурсталь» - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат.

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