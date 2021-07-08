Двое детей сбежали из оздоровительного лагеря в ЕАО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Биробиджане из оздоровительного лагеря сбежали двое подростков. Как оказалось, это были воспитанники местного детдома. В прокуратуре уверены: за детьми толком никто и не следил, и они были предоставлены сами себе.
Беглецов полиция нашла быстро, однако теперь у прокуратуры есть масса вопросов к воспитательному учреждению.
- Как показала проверка, руководство государственного учреждения, являясь законным представителем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не принимает достаточных мер по обеспечению надлежащего контроля за условиями проживания воспитанников и создает условия, при которых дети самовольно покидают детский лагерь, чем подвергают себя опасности, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Директору «Детского дома №2» внесено представление, а всех виновных в побеге детей требуют привлечь к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении законного представителя к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
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