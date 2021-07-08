Хабаровский депутат вошел в список богатейших чиновников по версии Forbes. Фото: Пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

Депутат закдумы Хабаровского края Геннадий Мальцев вошел в число самых богатых чиновников России по версии Forbes. Аналитики издания подсчитали, что размер его состояния составляет 164,93 миллиона рублей. С таким финансовым показателем он занял 98 строчку в ТОП-100.

По итогам прошлого года Мальцев задекларировал доход в 51 629 527,53 рубля. Также за ним числится владение автомобилем Mercedes-Benz S63 AMG и огромное количество недвижимости: квартира, парковки и земельные участки.

С начала 90-х Мальцев позиционировал себя как адвоката. Однако вскоре решил заняться политикой и был избран депутатом Хабаровской краевой думы первых созывов. В декабре 2004 года он был намерен составить конкуренцию тогдашнему главе региона Виктору Ишаеву на губернаторских выборах, но в итоге набрал только 4,17% голосов. После этого в его политической деятельности наступила продолжительная пауза. За это время он успел стать президентом Дальневосточной федерации дзюдо и заместителем руководителя Федерации бокса России. На сегодняшний день Мальцев является депутатом закдумы Хабаровского края от единороссов.

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