Михаил Дегтярев обсудит развитие Хабаровска с участниками ВЭБ.РФ. Фото: Телеграмм-канал Михаила Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретится с участниками образовательного модуля «Экономика и городское развитие». Вместе с председателем бизнес-миссии ВЭБ.РФ он обсудит дальнейшую деятельность по развитию столицы региона.

Дегтярев намерен показать гостям главные точки притяжения города, провести ряд встреч и дискуссий с местными бизнесменами, лидерами мнений и экспертами-урбанистами.

- Хотим получить объективный срез социально-экономического развития города, обсудить возможности развития проектов и инициатив с участием группы ВЭБ.РФ, - обозначил цель встречи Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что власти региона намерены «сотрудничать с лучшими специалистами по разработке проектов государственно-частного партнерства».

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