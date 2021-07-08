Морской технопарк может появиться в Хабаровском крае. Фото: ЛДПР Хабаровский край

Морской технопарк предложено создать в Хабаровском крае. Речь об этом велась на заседании фракции ЛДПР по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, в котором принял участие врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Идею предложил бизнесмен Иван Дыба, который занимается выращиванием приморского гребешка и трепанга. Как и большинство предпринимателей, он на себе ощутил, насколько упал покупательский спрос и какие проблемы в сфере кадров и оборудования возникли за время пандемии.

Глава региона и депутаты краевого парламента инициативу поддержали - реализация проекта позволит использовать рыболовные участки для развития аквакультуры и обеспечить край дополнительными рабочими местами.

Михаил Дегтярев поручил коллегам подготовить проект морского технопарка, который он предоставит премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

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