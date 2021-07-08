РусГидро готовится снести часть зданий ТЭЦ-1 в Хабаровске. Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Компания РусГидро намерена в ближайшее время начать демонтаж части зданий, относящихся к хабаровской ТЭЦ-1. Это необходимо для начала строительства новой ТЭЦ-4, сообщили в пресс-службе организации.

- Новая современная ТЭЦ заменит изношенную Хабаровскую ТЭЦ-1, введенную в эксплуатацию еще в 1954 году, что позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей электроэнергией и теплом. На станции будет использовано современное высокоэффективное оборудование - четыре газотурбинные установки с котлами-утилизаторами, а для выработки тепловой энергии будет построена новая водогрейная котельная с пятью водогрейными котлами, - говорится в сообщении РусГидро.

В компании отмечают, что на новой ТЭЦ будет использоваться самое экологичное топливо - природный газ. А это значит, что больше не будет происходить выброса золы в атмосферу, а выделения окислов серы и азота сократятся в несколько раз. Кроме того, снизится и водопотребление станции, что тоже положительно скажется на экологии.

Проект ТЭЦ-4 получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»: все технические решения по нему признаны обоснованными и соответствующими всем установленным требованиям.

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