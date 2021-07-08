Российско-японский центр превентивной медицины появится в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске появится российско-японский центр превентивной медицины для проведения диагностик и медосмотров с использованием передовых технологий. Проект оценивается почти в 1 миллиард рублей. 74% от этой суммы готовы инвестировать японские партнеры, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции одного из корпусов клинической больницы, на базе которой центр должен открыться в марте 2022 года.

- Проектом предусмотрена интеграция деятельности центра с работой клинической больницы: центру будет передана часть клиентской базы и, соответственно, он сможет направлять пациентов на стационарное лечение и хирургические операции непосредственно в дорожную больницу. Информационные системы обоих медучреждений будут связаны. По сути планируется создать единый кластер оказания медицинской помощи, - сообщил координатор проекта Петр Костачев.

В правительстве региона отметили, что медперсонал для работы в учреждении пройдет обучение под руководством японских специалистов. В центр будет закуплено самое современное диагностическое оборудование.

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