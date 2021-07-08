В Хабаровском крае началась подготовка к отопительному сезону Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае началась подготовка к новому отопительному сезону. Плановые работы выполнены уже на 39%, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- По сравнению с прошлым годом существенно увеличился план ремонта тепловых сетей. Ремонт сетей электроснабжения вырос на 16%, сетей водоснабжения на 11%. Сейчас почти половина теплотрасс, водопровода и канализации уже промыта, а 83% теплосетей опрессовано, - отчитались на штабе представители краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

В текущем году власти выделили на капремонт из краевого бюджета свыше 100 миллионов рублей. На эти деньги будет закуплено оборудование для обновления коммунальных сетей, котельных и электростанций. Что касается топлива, то на этот раз в удаленные районы, в которых ограничен срок навигации, необходимо поставить 15 тысяч тонн угля и 21 тысячу тонн нефтепродуктов. Больше половины этого количества уже отгружено поставщиками.

Подготовку к отопительному сезону в этом году усложняет надвигающийся паводок. На заседании штаба было принято решение поднять на безопасный уровень все оборудование и топливо, которое попадает в зону затопления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.