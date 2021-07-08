Скульптуры в стиле стим-панк появились в поселке Хабаровского края. Фото: инстаграм МНОГОВЕРШИННЫЙ|р.п️️️️️
В поселке Многовершинный Хабаровского края появились оригинальные элементы уличного декора. Скульптуры в стиле стим-парк представляют собой дракона и пса. Их фото опубликованы в инстаграм-аккаунте населенного пункта.
Кто является автором диковинок, остается загадкой. Судя по комментариям под постом, сельчанам мистические звери из болтов, гаек и прочих железяк пришлись по вкусу.
«Автора в студию!», «Здорово!», «Круто!» — пишут пользователи Сети.
Возле здания одного из предприятий также установлены клумбы и монумент «Я люблю Многовершинный»Фото: инстаграм МНОГОВЕРШИННЫЙ|р.п️️️️️
Помимо металлических скульптур, возле здания одного из предприятий также установлены клумбы и монумент «Я люблю Многовершинный» в уже ставшим традиционным оформлением в форме сердца.
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