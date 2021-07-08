Двое подростков отравились наркотиками в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске двое подростков отравились наркотиками. 7 июля их нашли лежащими без сознания на улице, сообщили в прокуратуре региона.

Школьников обнаружили случайные прохожие в районе дома №8 на улице Автобусной. Одному из ребят оказалось 15, а другому 17 лет. На место вскоре прибыла скорая, которая смогла их откачать.

- Прокуратура Индустриального района города Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет выполнения профилактических мероприятий, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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