Двое подростков отравились наркотиками в Хабаровске
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Хабаровске двое подростков отравились наркотиками. 7 июля их нашли лежащими без сознания на улице, сообщили в прокуратуре региона.
Школьников обнаружили случайные прохожие в районе дома №8 на улице Автобусной. Одному из ребят оказалось 15, а другому 17 лет. На место вскоре прибыла скорая, которая смогла их откачать.
- Прокуратура Индустриального района города Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет выполнения профилактических мероприятий, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Там отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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