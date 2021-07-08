Дверные проемы расширят для удобства передвижения маломобильных граждан Хабаровского края

Многие инвалиды живут в старых домах и дверные проемы не позволяют человеку на коляске даже элементарно выйти на свежий воздух. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках реализации программы «Доступная среда» маломобильным гражданам Хабаровского края выделят деньги на расширение дверных проемов, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться на колясках. Об этом в эфире радио «КП»-Хабаровск» сообщил Александр Дорофеев, министр социальной защиты населения Хабаровского края.

- В нашей программе «Доступная среда» мы работаем над таким направлением как «расширение дверных проемов». Многие инвалиды живут в старых домах, и дверные проемы не позволяют человеку на коляске даже элементарно выйти на свежий воздух. Ежегодно мы порядка 70-80 инвалидам выделяем до 50 тысяч рублей, чтобы расширить дверные проемы, - прокомментировал министр.

На сегодняшний день в крае проживает 67 тысяч инвалидов, из которых две тысячи - маломобильные.