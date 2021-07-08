Беременная мать из поселка Новый Ургал насмерть забила двухлетнего сына

Двухлетнего ребенка забили до смерти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Новый Ургал Хабаровского края беременная женщина насмерть забила двухлетнего сына. Ребенок скончался, получив несовместимые с жизнью травмы головы и грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего, сообщает корреспондент «КП»-Хабаровск».

Как говорится в Telegram-канале AmurMash, 20-летняя мать убитого Анастасия Ш. проживала вместе со своим возлюбленным Анатолием Б. Пара растила двухлетнего сына и ждала второго ребенка. В день убийства малыша женщина сидела дома и нянчилась с ним. В какой-то момент мальчик стал раздражать ее, тогда мать не выдержала и забила его насмерть, не рассчитав силу.

Знакомые Насти считали ее адекватной и хорошей мамой. Девушка активно делилась фотографиями любимого сынишки в соцсетях, подписывая посты: «Мой комочек счастья».

Корреспондент «КП»-Хабаровск» связалась с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае. В аппарате заявили, что информации об убийстве ребенка еще не поступало. В региональном СУ СК РФ подтвердили случай смерти двухлетнего мальчика от рук собственной матери.

Информация о деталях произошедшего уточняется.