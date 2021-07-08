Погода в Хабаровске 9 июля 2021: ожидается кратковременный дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

9 июля в Хабаровске и во всех районах края, по данным регионального главка МЧС, ожидаются кратковременные дожди. В столице региона днем будет около +26 градусов, ночью от +17 до +19. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В центральных районах днем столбики термометра покажут от +18 до +32 градусов. Ночью температура опустится до значений от +8 до +19 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 5-12 метров в секунду.

На юге края днем будет от +25 до +30 градусов. Ночью от +14 до +19. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

В северных районах днем ожидается от +11 до +32 градусов. Ночью от +9 до +17 градусов. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

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