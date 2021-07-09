Восемь человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае за сутки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае за минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 312 человек. Цифры растут с каждым днем. Сейчас в больницах региона в тяжелом состоянии находятся 32 пациента. 21 - на ИВЛ.
- За сутки выздоровели 265 человек. Восемь пациентов скончались. Лидером по числу заболевших остается Хабаровск. Там зафиксирован 221 новый случай инфицирования, - сообщили в минздраве Хабаровского края.
На втором месте по числу заболевших находится Ульчский район (34 человека), на третьем Комсомольск (29). Еще 19 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19 в Охотском районе. Четверо новых инфицированных в Нанайском районе. Трое - в Амурском, двое - в Вяземском.
Из-за большого поступления новых пациентов в больницах Хабаровского края увеличивается количество коек для ковид-больных. Сейчас их 1810. Свободны 398.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 183 596 человек. Из них 130 178 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 910 случаев коронавируса:
53 690 человек выздоровело;
3699 находятся на лечении (1412 в стационаре, амбулаторно 2287);
521 человек умер.
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