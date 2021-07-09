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Происшествия9 июля 2021 2:41

Вынесен приговор экс-главврачу хабаровской краевой психбольницы

Геннадия Ракицкого признали виновным в присвоении свыше двух миллионов рублей, принадлежащих медучреждению
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Ракицкий присваивал себе деньги за оказание платных услуг пациентам

Ракицкий присваивал себе деньги за оказание платных услуг пациентам

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске суд вынес приговор бывшему главврачу краевой психбольницы Геннадию Ракицкому. Его признали виновным в присвоении свыше двух миллионов рублей, принадлежащих медучреждению. Теперь ему предстоит выплатить крупную компенсацию в пользу диспансера.

- Кировский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей за «присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, - сообщила помощник председателя Кировского районного суда Екатерина Улыбышева.

Ракицкого задержали в ноябре 2020 года после обыска в больнице. Следователи тогда заявили: руководитель медучреждения складывал себе в карман деньги за платное лечение пациентов. Отрицать свою вину он не стал.

Сейчас имущество Геннадия Ракицкого арестовано. Ему предстоит выплатить в пользу медучреждения 11 миллионов 760 тысяч рублей.

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